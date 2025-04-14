Escale à Sète – fête des traditions maritimes Quai du Maroc – Sète Sète

Escale à Sète – fête des traditions maritimes 31 mars – 6 avril 2026 Quai du Maroc – Sète Hérault

Tout est gratuit et en accès libre, hormis les visites des très grands voiliers organisées par l’office du tourisme avec un billet tous navires journalier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T09:00:00 – 2026-03-31T23:00:00

Fin : 2026-04-06T09:00:00 – 2026-04-06T21:00:00

Le monde maritime fait escale en Méditerranée

Sur près de 3 km de quais, un programme exceptionnel vous est offert :

Évènement majeur en Méditerranée

Dédié au patrimoine maritime avec plus de 130 navires traditionnels (4 mâts, 3 mâts, goélettes, voiles latines…) accostés en cœur de ville, parmi lesquels les plus grands voiliers traditionnels du monde.

Festival international de chants et de musiques maritimes

Plusieurs dizaines de concerts de groupes sur scène, à bord, en bordée, en défilés…

Célébration du patrimoine culinaire en golfe du Lion

Avec Escale assiette: recettes typiques de mer et d’étang dans les halles, les restaurants, dans les villages, à la criée…

Rendez-vous incontournable du monde maritime

Conférences, exposants (métiers de la mer, peintres, photographie…), ateliers pédagogiques, jeux maritimes…

Spectaculaire parade nautique

Parades d’arrivée et de départ, batailles navales grandeur nature, défilé des équipages, exhibitions de joutes languedociennes, capelet, rame traditionnelle, voiles latines…

Soirées festives et chaloupées

Plus d’informations : contact@escaleasete.com

Quai du Maroc – Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 3 km de quais du port de pêche et de commerce Accès piéton libre. Gare SNCF à 10min à pied. Stationnement gratuit organisé en périphérie, accès par navette bus gratuite en site propre. Stationnement PMR en bord de zone

Stationnement gratuit organisé en périphérie, accès par navette bus gratuite en site propre. Stationnement PMR en bord de zone

© Vincent Andorra – Escale à Sète