Escale au Japon Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique Allauch

Escale au Japon

Du 01/04 au 25/04/2026. Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-01

La Bibliothèque municipale vous invite pour une Escales au Japon

Embarquez pour un voyage au pays du Soleil-Levant, du 1er au 25 avril, à la Bibliothèque et la salle François Mitterrand.

Un aller simple pour le Japon, entre expositions, spectacles, film d’animation, lectures et plusieurs ateliers créatifs, manga et stop motion. Dépaysement garanti !



Du 1er au 25 avril

Deux expositions vous attendent



Par le pouvoir du manga , par La Bulle exposition.

La dessinatrice Elsa Brants fait découvrir la culture manga.

Tout public.

Lieu Bibliothèque.

Nature et printemps au Japon , par Michèle Adaoust.

Carnettiste et aquarelliste, elle voyage principalement en Asie et en Afrique d’où elle puise une grande part de son inspiration.

Tout public.

Lieu Bibliothèque et Atrium.

Mercredi 1er avril

À partir de 11h. Spectacle Au lit Miyuki , par l’Ecole de Théâtre Léon et la Girafe, avec la participation de Julie Ripert. Un joli conte qui raconte le moment sensible et magique du coucher chez l’enfant.



Informations pratiques

Jeune public jusqu’à 5 ans.

Sur inscription.

Tarifs 5€ Gratuit pour les moins de 12 ans.

Lieu Bibliothèque.

Billetterie.



Samedi 4 avril

À partir de 10h30. Film d’animation La maison des égarés . Il s’agit d’une adaptation du roman de Sachiko Kashiwaba, une écrivaine japonaise jeunesse qui s’est inspirée de Hayao Miyazaki et Keiichi Hara.



Informations pratiques

Durée 1h45.

Dès 10 ans.

Gratuit sur réservation.

Lieu Bibliothèque.



Mardi 7 avril

À partir de 18h. Lectures Le Japon se raconte , par l’équipe de la Bibliothèque, avec la participation de Monique Baldi. Partez à la découverte des légendes et contes traditionnels japonais au travers d’albums et Kamishibaï.



Informations pratiques

Durée 45min.

ès 5 ans.

Gratuit dans la limite des places disponibles.

Lieu Bibliothèque.



À partir de 19h. Chroniques Littérature japonaise , par Marie-Blanche Cordou, chroniqueuse littéraire dans l’émission Vous êtes formidables sur France 3.



Informations pratiques

Durée 1h15.

Dès 14 ans.

Gratuit dans la limite des places disponibles.

Lieu Bibliothèque.



Mercredi 8 avril

De 10h à 12h. Atelier créatif Autour du Japon , par l’équipe de la Bibliothèque. Sakura, kokeshi, maneki-neko et origami sont au programme.



Informations pratiques

Durée 2h.

De 6 à 12 ans.

Gratuit sur réservation (places limitées).

Lieu Bibliothèque.



Jeudi 9 avril

À partir de 10h. Lectures Le Japon se raconte , par Lire et faire lire. Partez à la découverte des légendes et contes traditionnels japonais au travers d’albums et Kamishibaï.



Informations pratiques

Durée 30min.

Dès 1 an.

Gratuit dans la limite des places disponibles.

Lieu Bibliothèque.



À partir de 18h. Club de lecture le Japon, par une bibliothécaire. Un espace d’expression libre, ouvert à toutes les sensibilités et à toutes les curiosités, pour rêver, s’évader, apprendre et se détendre.



Informations pratiques

Durée 1h.

Dès 14 ans.

Gratuit sur réservation.

Lieu Bibliothèque.



Samedi 11 avril

De 14h à 15h30. Atelier manga, par des élèves de l’Ecole de Condé.



Informations pratiques

De 8 à 13 ans.

Gratuit sur réservation.

Lieu Bibliothèque.



À partir de 16h. Carnet de voyage, cap sur le Japon, en présence d’Allaudiens venus partager récits, photos et anecdotes de voyages.



Informations pratiques

Gratuit dans la limite des places disponibles.

Lieu Bibliothèque.



À partir de 17h30. Jeux de société, jeux vidéo, quiz culturel, ateliers créatifs.



Informations pratiques

Dès 5 ans.

Gratuit dans la limite des places disponibles.

Lieu Bibliothèque.



Lundi 13 avril

À partir de 15h. Spectacle Arigato mission Japon , par la Cie Jakenpon. Véritable voyage théâtral original, le spectacle se veut interactif et plein de surprises. Il séduira les enfants tout en éveillant leur curiosité pour la culture nippone.



Informations pratiques

Durée 50min.

Dès 3 ans.

Sur inscription.

Tarifs plein 12 € réduit 8€ extra réduit 6€.

Lieu Salle F. Mitterrand.

Billetterie.



Mardi 14 avril

De 14h à 16h. Atelier stop-motion Nippon, par l’équipe de la Bibliothèque. Les enfats découvriront comment donner vie à des objets et des personnages, en utilisant une technique bien connue du cinéma et des films d’animation.



Informations pratiques

Durée 2h.

De 8 à 12 ans.

Gratuit sur réservation (places limitées).

Lieu Bibliothèque.



Mercredi 15 avril

De 10h à 12h. Atelier d’écriture À la découverte du Haïku , par l’équipe de la Bibliothèque. Les jeunes poètes découvriront l’art du haïku (court poème japonais du XVIIe siècle) qui capture un instant, une émotion ou un détail de la nature. Un moment créatif et sensible pour apprivoiser les mots autrement.



Informations pratiques

Durée 2h.

De 8 à 12 ans.

Gratuit sur réservation (places limitées).

Lieu Bibliothèque.



De 14h à 17h. Atelier créatif sur kakémonos Au pays du Haïku et de Hanami , par Michèle Adaoust. Un atelier d’évocation du printemps et de la nature qui s’éveille, en s’imprégnant de la culture et des traditions du Japon.



Informations pratiques

Durée 3h.

Dès 14 ans.

Gratuit sur réservation (places limitées).

Lieu Bibliothèque. .

Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

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English :

The Bibliothèque municipale invites you to Escales au Japon

Embark on a journey to the land of the Rising Sun, from April 1 to 25, at the Library and Salle François Mitterrand.

L’événement Escale au Japon Allauch a été mis à jour le 2026-03-18 par Maison du Tourisme d’Allauch