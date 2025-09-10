« Escale au Pays des Histoires » Médiathèque Champagney

« Escale au Pays des Histoires » Médiathèque Champagney mercredi 10 septembre 2025.

« Escale au Pays des Histoires »

Médiathèque 24 Grande Rue Champagney Haute-Saône

Début : 2025-09-10 10:00:00

fin : 2025-09-24

Le réseau intercommunal des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités tout au long de l’année.

Le mercredi, venez profiter d’un moment câlin avec vos bambins lors d’une séance de lecture dans les médiathèques Rahin et Chérimont.

– 10 septembre à 10h et 11h à Champagney

– 17 septembre à 9h30 à Plancher-les-Mines

– 24 septembre à 10h à Ronchamp et Frahier .

Médiathèque 24 Grande Rue Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

