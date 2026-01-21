Escale au Pays des Histoires Frahier-et-Chatebier
Escale au Pays des Histoires Frahier-et-Chatebier mercredi 1 avril 2026.
Escale au Pays des Histoires
Médiathèque Frahier-et-Chatebier Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Le réseau intercommunal des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités tout au long de l’année.
Le mercredi, venez profiter d’un moment câlin avec vos bambins lors d’une séance de lecture dans les médiathèques Rahin et Chérimont. .
Médiathèque Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Escale au Pays des Histoires
L’événement Escale au Pays des Histoires Frahier-et-Chatebier a été mis à jour le 2026-03-10 par RONCHAMP TOURISME