Escale bien-être et créations Yzeures-sur-Creuse
Escale bien-être et créations Yzeures-sur-Creuse dimanche 1 février 2026.
Escale bien-être et créations
Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 10:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-01
Venez vous relaxer et vous faire chouchouter par des professionnels de soins et de bien-être.
Des exposants seront également présents et vous proposeront des idées cadeaux pour la Saint-Valentin.
Restauration sur place.
Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 86 58 71 93
English :
Come and relax and be pampered by care and well-being professionals.
Exhibitors will also be on hand with gift ideas for Valentine’s Day.
Catering on site.
L’événement Escale bien-être et créations Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-01-20 par Loches Touraine Châteaux de la Loire