Escale bien-être et créations

Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Venez vous relaxer et vous faire chouchouter par des professionnels de soins et de bien-être.

Des exposants seront également présents et vous proposeront des idées cadeaux pour la Saint-Valentin.

Restauration sur place.

Venez vous relaxer et vous faire chouchouter par des professionnels de soins et de bien-être.

Des exposants seront également présents et vous proposeront des idées cadeaux pour la Saint-Valentin.

Restauration sur place. .

Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 86 58 71 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and relax and be pampered by care and well-being professionals.

Exhibitors will also be on hand with gift ideas for Valentine’s Day.

Catering on site.

L’événement Escale bien-être et créations Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-01-20 par Loches Touraine Châteaux de la Loire