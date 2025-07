Escale brannaise Route de Cabara Branne

Début : 2025-07-21

fin : 2025-08-11

2025-07-21 2025-08-11

Deuxième escale vigneronne de l’été direction Branne et l’office de tourisme situé en bord de rivière pour une soirée exceptionnelle ! Dégustations et planches des commerçants sur une ambiance jazz et lounge.

Le petit plus ? Une soirée en terrasse au bord de la rivière Dordogne, parfait pour siroter un verre de vin en regardant le soleil se coucher.

Attention, places limitées ! .

Route de Cabara Office de tourisme Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine

