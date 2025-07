Escale créative Résine UV Médiathèque municipale Saint-Denis-d’Oléron

Escale créative Résine UV Médiathèque municipale Saint-Denis-d’Oléron jeudi 10 juillet 2025.

Escale créative Résine UV

Médiathèque municipale 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Début : Jeudi 2025-07-10 15:00:00

fin : 2025-07-10 16:00:00

2025-07-10 2025-08-27

Pendant les vacances, découvrez les « Escales créatives » de la Médiathèque des ateliers à destination des enfants pour découvrir de nouvelles activités !

Médiathèque municipale 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatheque@st-denis-oleron.fr

English : Escale créative UV Resin

During the vacations, discover the Médiathèque’s « Escales créatives »: workshops for children to discover new activities!

German : Kreativer Zwischenstopp: UV-Harz

Entdecken Sie während der Ferien die « Kreativen Zwischenstopps » der Mediathek: Workshops für Kinder, um neue Aktivitäten zu entdecken!

Italiano :

Durante le vacanze, scoprite le « Escales créatives » della Médiathèque: laboratori per bambini per scoprire nuove attività!

Espanol : Parada creativa: resina UV

Durante las vacaciones, descubra las « Escales créatives » de la Médiathèque: ¡talleres para que los niños descubran nuevas actividades!

