Escale du Club Bugatti France Cours du Château Nexon vendredi 19 septembre 2025.

Cours du Château 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne

Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19

2025-09-19

Venez admirer une vingtaine de voitures d’exception, qui feront étape à Nexon avant de rejoindre le mythique Circuit des Remparts d’Angoulême. Entrée libre et gratuite pour tous les passionnés, curieux et amoureux du patrimoine. Un moment rare à ne pas manquer, dans un cadre historique et convivial !   .

Cours du Château 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19 

