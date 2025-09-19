Escale du Club Bugatti France Cours du Château Nexon
Escale du Club Bugatti France Cours du Château Nexon vendredi 19 septembre 2025.
Venez admirer une vingtaine de voitures d’exception, qui feront étape à Nexon avant de rejoindre le mythique Circuit des Remparts d’Angoulême. Entrée libre et gratuite pour tous les passionnés, curieux et amoureux du patrimoine. Un moment rare à ne pas manquer, dans un cadre historique et convivial ! .
Cours du Château 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19
