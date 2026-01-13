Escale du festival Pêcheurs du monde Rue des Pins Concarneau

Escale du festival Pêcheurs du monde

Rue des Pins CEFCM Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 18:30:00

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-23

Projection

Le festival Pêcheurs du monde de Lorient fait escale à Concarneau pour la 1ère fois, en partenariat avec le Musée de la Pêche. Le choix du film sera dévoilé quelques semaines avant la projection, suivie d’une rencontre avec l’équipe du festival.

Programme complet à retrouver sur www.pecheursdumonde.org

Durée 1h30

Public adulte

Gratuit sur réservation https://billetterie.musee-peche.fr/catalogue_activites .

Rue des Pins CEFCM Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 10 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escale du festival Pêcheurs du monde

L’événement Escale du festival Pêcheurs du monde Concarneau a été mis à jour le 2026-01-13 par OTC CCA