Escale du Père Noël en kayak Landerneau
Escale du Père Noël en kayak Landerneau dimanche 21 décembre 2025.
Escale du Père Noël en kayak
place de l’hôtel de ville. Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 18:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Escorté par les Alligators de l’Elorn, le Père Noël fera sa traditionnelle arrivée en kayak. Il viendra ensuite à la rencontre des enfants au village de Noël.
Cette animation proposée par l’association des commerçants Landerneau Boutiques et les Alligators de l’Élorn. .
