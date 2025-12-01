Escale du Père Noël en kayak

place de l’hôtel de ville. Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 18:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Escorté par les Alligators de l’Elorn, le Père Noël fera sa traditionnelle arrivée en kayak. Il viendra ensuite à la rencontre des enfants au village de Noël.

Cette animation proposée par l’association des commerçants Landerneau Boutiques et les Alligators de l’Élorn. .

place de l’hôtel de ville. Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 25 04 18

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Escale du Père Noël en kayak Landerneau a été mis à jour le 2025-11-21 par OT LANDERNEAU DAOULAS