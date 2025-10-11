Escale en pays nordiques Temple de Pentemont Paris

Escale en pays nordiques Temple de Pentemont Paris samedi 11 octobre 2025.

Concert lyrique, chœur, soliste et piano au temple de Pentemont. Soixante choristes, issus de 2 chœurs regroupés pour cette occasion, font résonner des œuvres rares de grands compositeurs nordiques : Grieg, Sibelius, Peterson-Berger, Gjeilo, Puhtila, Lindberg.

Sous la direction de Morgane Billet, avec la soliste Flore Fruchart et la pianiste Éléonore Sandron.

Chœurs : À portée de notes (Paris) & La Petite Étoile (Le Mans)

Temple de Pentemont – 106, rue de Grenelle, Paris 7e

Entrée libre – participation libre

️ Réservation en ligne

Soixante choristes proposent un voyage musical en pays nordique, avec un répertoire de grands compositeurs norvégiens, finlandais et suédois peu connus en France.

Le samedi 11 octobre 2025

de 20h00 à 21h30

gratuit

Réservation gratuite, libre participation sur place.

Public jeunes et adultes.

Temple de Pentemont 106, rue de Grenelle 75007 Paris

aporteedenotes@gmail.com