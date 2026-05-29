Escale estivale | Concert de la fanfare Los Pulpos Del Norte Hérouville-Saint-Clair

Hérouville-Saint-Clair

Escale estivale | Concert de la fanfare Los Pulpos Del Norte

Grande Delle Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 15:00:00

fin : 2026-08-28 19:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Vendredis festifs tout l’été avec des animations pour tous les âges jeux, ateliers, activités culturelles et sportives, Escales à la Grande Delle, Porte 16. Concert de la fanfare Los Pulpos Del Norte à 18 h.

La ville organise un rendez-vous estival avec de nombreuses animations variées pour tous les âges, proposées et animées par une trentaine d’associations. Venez profiter des vendredis conviviaux tout l’été !

Nous espérons vous voir toujours plus nombreux et nombreuses dans tous les quartiers de la ville pour ce rendez-vous estival très attendu.

Cette année encore, retrouvez la Paillote des Escales, idéale pour une pause gourmande et rafraîchissante. Profitez de sa terrasse animée pour une partie de cartes, de dominos ou simplement pour échanger en toute convivialité.

Côté animations, tous les acteurs des Escales seront au rendez-vous avec des activités adaptées à toutes et à tous, des plus petits aux plus âgés animations culturelles et sportives, jeux, ateliers de découverte, jardinage…

Une trentaine de structures et d’associations se relaieront tout l’été pour vous accueillir et vous divertir.

Pour des vendredis ensoleillés et chaleureux, faites escale avec nous !

Animations pour toute la famille Escale estival à la Grande Delle, Porte 16. Concert de la fanfare Los Pulpos Del Norte à 18 h. .

Grande Delle Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 45 33 11

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English : Escale estivale | Concert de la fanfare Los Pulpos Del Norte

Festive Fridays all summer long with entertainment for all ages: games, workshops, cultural and sporting activities, Escales à la Grande Delle, Gate 16. Concert by the Los Pulpos Del Norte brass band at 6pm.

L’événement Escale estivale | Concert de la fanfare Los Pulpos Del Norte Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Caen la Mer