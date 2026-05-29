Escale estivale | Spectacle de rue “Mission Président” Hérouville-Saint-Clair

Hérouville-Saint-Clair

Escale estivale | Spectacle de rue “Mission Président”

La Haute Folie Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 15:00:00

fin : 2026-08-14 19:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Vendredis festifs tout l’été avec des animations pour tous les âges jeux, ateliers, activités culturelles et sportives, Escales et spectacles de rue à la Haute Folie. Spectacle de rue Mission Président par la compagnie DBK à 18 h.

La ville organise un rendez-vous estival avec de nombreuses animations variées pour tous les âges, proposées et animées par une trentaine d’associations. Venez profiter des vendredis conviviaux tout l’été !

Nous espérons vous voir toujours plus nombreux et nombreuses dans tous les quartiers de la ville pour ce rendez-vous estival très attendu.

Cette année encore, retrouvez la Paillote des Escales, idéale pour une pause gourmande et rafraîchissante. Profitez de sa terrasse animée pour une partie de cartes, de dominos ou simplement pour échanger en toute convivialité.

Côté animations, tous les acteurs des Escales seront au rendez-vous avec des activités adaptées à toutes et à tous, des plus petits aux plus âgés animations culturelles et sportives, jeux, ateliers de découverte, jardinage…

Une trentaine de structures et d’associations se relaieront tout l’été pour vous accueillir et vous divertir.

Pour des vendredis ensoleillés et chaleureux, faites escale avec nous !

Animations pour toute la famille Escale estivale à la Haute Folie. Spectacle de rue “Mission Président” par la Compagnie DBK à 18h. .

La Haute Folie Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 45 33 11

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English : Escale estivale | Spectacle de rue “Mission Président”

Festive Fridays all summer long with entertainment for all ages: games, workshops, cultural and sporting activities, stopovers and street shows at La Haute Folie. Street show Mission Président by the DBK company at 6pm.

L’événement Escale estivale | Spectacle de rue “Mission Président” Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Caen la Mer