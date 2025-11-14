Escale et visite du Diximude Marseille 2e Arrondissement

Escale et visite du Diximude

Du vendredi 14 au dimanche 16 novembre 2025.

Visite sur inscription le samedi 15 uniquement. Esplanade du j4 Gisele Halimi Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le porte-hélicoptères amphibie Dixmude fait escale à Marseille du 14 au 16 novembre 2025.

Le samedi 15 près de 1 500 personnes pourront visiter gratuitement et après inscription, le filleul de la Ville de Marseille.

Les porte-hélicoptères amphibie (PHA) font parties des plus gros bâtiments de la marine après le porte-avions Charles de Gaulle.



La plateforme de 6 400 m2, dispose de 6 plots de poser pour les hélicoptères.



Grâce à son radier, un bassin intérieur de 60 mètres de long et capable d’être immergé de plusieurs mètres par enfoncement du bâtiment, le porte-hélicoptères amphibie (PHA) accueille deux types de navires permettant la récupération des véhicules de combat en pleine mer avec les soldats et l’acheminent vers des zones de débarquement de faible profondeur. Ces mêmes navires sont ensuite stockés dans le radier pendant les liaisons du PHA.



Sa dernière visite à Marseille remonte aux 15 et 16 septembre 2018 à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine. Il était encore un bâtiment de projection et de commandement (BPC), mais les caractéristiques de cette dénomination ne lui permettaient pas d’intégrer alors la Force de réaction de l’OTAN, ni de participer à des missions de maintien de la paix sous mandat de l’ONU ou encore dans le cadre de l’Union européenne. Désormais, ses fonctions de PHA en font un bâtiment opérationnel pour ces types de missions.



Les porte-hélicoptères amphibies peuvent accueillir la quasi-totalité des modèles de véhicules de combat de l’armée de Terre. Du petit véhicule 4X4 jusqu’à un escadron complet de chars Leclerc soit 13 blindés.



Bâtiments polyvalents, les porte-hélicoptères amphibies (PHA) sont capables de mener, sous faible préavis, des opérations de gestion de crise, de transport ou encore d’évacuation sanitaire et de soutien médical par des moyens amphibies et aéromobiles, en pouvant intégrer à bord, selon la mission, des éléments de forces (interarmées interalliés) et sanitaires (militaires –civils).



Les porte-hélicoptères amphibie (PHA) en chiffres



Longueur 199 m

Largeur 32 m

Déplacement 21 500 tonnes

Vitesse 19 nœuds (35 km/h)

Équipage 177 marins + état-major embarqué et 400 à 900 soldats

Des missions spécifiques



Commandement et projection de forces aéromobiles et amphibies ;

Transport opérationnel ;

Soutien médical ;

École d’application des officiers de Marine. .

English :

The amphibious helicopter carrier Dixmude calls at Marseille from November 14 to 16, 2025.

On Saturday 15th, around 1,500 people will be able to visit the Ville de Marseille’s godchild, free of charge and subject to registration.

German :

Der amphibische Hubschrauberträger Dixmude legt vom 14. bis 16. November 2025 in Marseille an.

Am Samstag, den 15. können fast 1.500 Personen das Patenschiff der Stadt Marseille kostenlos und nach Anmeldung besichtigen.

Italiano :

La portaelicotteri anfibia Dixmude farà scalo a Marsiglia dal 14 al 16 novembre 2025.

Sabato 15, circa 1.500 persone potranno visitare il figlioccio della città di Marsiglia, gratuitamente e previa registrazione.

Espanol :

El portahelicópteros anfibio Dixmude hará escala en Marsella del 14 al 16 de noviembre de 2025.

El sábado 15, unas 1.500 personas podrán visitar al ahijado de la ciudad de Marsella, de forma gratuita y previa inscripción.

