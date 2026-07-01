Escale Gourmande #3 MARCHÉ GOURMAND, Esplanade Bellecourt à Bessières, Bessières
vendredi 17 juillet 2026 · Esplanade Bellecourt à Bessières · Bessières
Informations pratiques
Escale Gourmande #3 MARCHÉ GOURMAND Vendredi 17 juillet, 18h00 Esplanade Bellecourt à Bessières Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T18:00:00+02:00 – 2026-07-17T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T18:00:00+02:00 – 2026-07-17T22:00:00+02:00
Le temps d’une soirée, la place Bellecourt accueillera un marché gourmand où chacun pourra découvrir, déguster et partager les richesses gastronomiques de notre territoire.
Au fil des stands, les visiteurs pourront composer leur repas, rencontrer les producteurs et profiter d’une offre variée mettant en valeur le savoir-faire local. Cette soirée est l’occasion de consommer autrement, de privilégier les circuits courts et de découvrir de nouvelles saveurs dans un cadre convivial.
L’ambiance festive sera assurée par des animations musicales inspirées des férias du Sud-Ouest, apportant couleur, énergie et convivialité à cette soirée estivale. Entre gourmandise, découverte et partage, cette escale promet une expérience authentique et chaleureuse au cœur de Bessières.
Escale Gourmande #3 MARCHÉ GOURMAND
VENDREDI 17 JUILLET dès 18h
Esplanade Bellecourt
AU PROGRAMME
18h Ouverture du marché gourmand
19h Initiation à la Salsa
organisé avec l’association de Salsa
19h30 Animations musicales
Esplanade Bellecourt à Bessières Esplanade Bellecourt – 31660 Bessières Bessières 31660 Haute-Garonne Occitanie
Les saveurs du terroir seront à l’honneur lors de cette Escale Gourmande dédiée aux producteurs, artisans et commerçants locaux. marché gourmand escales gourmandes
Nina Vinches Ville de Bessières