Escale Gourmande #3 MARCHÉ GOURMAND, Esplanade Bellecourt à Bessières, Bessières

Informations pratiques

Escale Gourmande #3 MARCHÉ GOURMAND Vendredi 17 juillet, 18h00 Esplanade Bellecourt à Bessières Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T18:00:00+02:00 – 2026-07-17T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T18:00:00+02:00 – 2026-07-17T22:00:00+02:00

Le temps d’une soirée, la place Bellecourt accueillera un marché gourmand où chacun pourra découvrir, déguster et partager les richesses gastronomiques de notre territoire.

Au fil des stands, les visiteurs pourront composer leur repas, rencontrer les producteurs et profiter d’une offre variée mettant en valeur le savoir-faire local. Cette soirée est l’occasion de consommer autrement, de privilégier les circuits courts et de découvrir de nouvelles saveurs dans un cadre convivial.

L’ambiance festive sera assurée par des animations musicales inspirées des férias du Sud-Ouest, apportant couleur, énergie et convivialité à cette soirée estivale. Entre gourmandise, découverte et partage, cette escale promet une expérience authentique et chaleureuse au cœur de Bessières.

Escale Gourmande #3 MARCHÉ GOURMAND

VENDREDI 17 JUILLET dès 18h

Esplanade Bellecourt

AU PROGRAMME

18h Ouverture du marché gourmand

19h Initiation à la Salsa

organisé avec l’association de Salsa

19h30 Animations musicales

Esplanade Bellecourt à Bessières Esplanade Bellecourt – 31660 Bessières Bessières 31660 Haute-Garonne Occitanie

Les saveurs du terroir seront à l’honneur lors de cette Escale Gourmande dédiée aux producteurs, artisans et commerçants locaux. marché gourmand escales gourmandes

Nina Vinches Ville de Bessières