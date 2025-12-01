Escale lecture (à partir de 4 ans) Médiathèque Beaussais-sur-Mer
Début : 2025-12-13 11:00:00
fin : 2025-12-13 11:30:00
2025-12-13
Le rendez-vous lecture du mois proposé par votre médiathèque pour les + de 4 ans
Retrouvons-nous pour un moment convivial autour des livres.
A l’étage de la médiathèque .
Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 60 68
