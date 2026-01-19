Escale lecture (à partir de 4 ans) Médiathèque Beaussais-sur-Mer

Escale lecture (à partir de 4 ans)

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 10:30:00

2026-03-07

Le rendez-vous lecture du mois proposé par votre médiathèque pour les + de 4 ans

Retrouvons-nous pour un moment convivial autour des livres.

A l’étage de la médiathèque .

Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 60 68

