Escale musicale : les standards du jazz Bibliothèque Buffon Paris

Le collectif jazz des bibliothèques de la Ville de Paris vous invite cette année à une plongée passionnante au cœur des grands standards du jazz ! Venez explorer leur histoire, leurs racines et les innombrables interprétations qui ont façonné ce patrimoine musical vivant. Véritables piliers du jazz, ces compositions jouées et réinventées par des générations de musiciens, constituent un répertoire commun .

Une séance d’écoute commentée à la découverte des standards du jazz, de leurs origines et des multiples interprétations qu’ils ont inspirées

Le samedi 28 mars 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Entrée libre sans réservation, dans la limite des places disponibles

Public adultes.

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

