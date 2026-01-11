Escale musicale : les standards du jazz Bibliothèque Buffon Paris
Escale musicale : les standards du jazz Bibliothèque Buffon Paris samedi 28 mars 2026.
Le collectif jazz des bibliothèques de la Ville de Paris vous invite cette année à une plongée passionnante au cœur des grands standards du jazz ! Venez explorer leur histoire, leurs racines et les innombrables interprétations qui ont façonné ce patrimoine musical vivant. Véritables piliers du jazz, ces compositions jouées et réinventées par des générations de musiciens, constituent un répertoire commun .
Une séance d’écoute commentée à la découverte des standards du jazz, de leurs origines et des multiples interprétations qu’ils ont inspirées
Le samedi 28 mars 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
Entrée libre sans réservation, dans la limite des places disponibles
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-28T16:00:00+01:00
fin : 2026-03-28T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-28T15:00:00+02:00_2026-03-28T16:30:00+02:00
Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-buffon-1682 +33155432525 https://www.facebook.com/BuffonCDML/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BuffonCDML/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Buffon et trouvez le meilleur itinéraire