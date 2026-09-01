AGENDA · Larmor-Baden
Escale poétique sur l’ile de Berder Larmor-Baden
mercredi 23 septembre 2026 · Larmor-Baden
Informations pratiques
Larmor-Baden
Escale poétique sur l’ile de Berder
Larmor-Baden Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 09:30:00
fin : 2026-09-23 12:30:00
Date(s) :
2026-09-23
Au bord de l’ile de Berder, glanez, inspirez-vous puis créez à bord du voilier MOANA, atelier flottant au mouillage.
Aucun pré requis artistique ,
A partir de 16 ans. .
Larmor-Baden 56870 Morbihan Bretagne +33 6 85 90 45 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Escale poétique sur l’ile de Berder Larmor-Baden a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Larmor-Baden (Morbihan)
- Découverte de l’apnée au départ du voilier MOANA Larmor-Baden 20 septembre 2026