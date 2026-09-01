Informations pratiques

Larmor-Baden

Escale poétique sur l’ile de Berder

Larmor-Baden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 09:30:00

fin : 2026-09-23 12:30:00

Date(s) :

2026-09-23

Au bord de l’ile de Berder, glanez, inspirez-vous puis créez à bord du voilier MOANA, atelier flottant au mouillage.

Aucun pré requis artistique ,

A partir de 16 ans. .

Larmor-Baden 56870 Morbihan Bretagne +33 6 85 90 45 43

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English :

L’événement Escale poétique sur l’ile de Berder Larmor-Baden a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon