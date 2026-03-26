Escales au Japon par les élèves de l’école de Condé Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique Allauch

Escales au Japon par les élèves de l’école de Condé

Samedi 11 avril 2026. Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Une programmation qui vous fera voyager au pays du Soleil-Levant !

Embarquez pour un voyage au pays du Soleil-Levant, en présence des étudiants de l’école de Condé. Découvrez le programme



De 14h à 15h30 Atelier manga par des élèves de l’école, à destination des enfants âgés de 8 à 13 ans.

Entrée gratuite, sur inscription.



Dès 16h Carnet de voyage, cap sur le Japon ! Récits, photos et anecdotes de voyages partagés par des Allaudiens.



Dès 17h30 Jeux de société, jeux vidéo, quizz culturel, ateliers créatifs…



Des animations qui entrent dans le cadre de la programmation Escales au Japon ! .

Bibliothèque municipale Pôle Culturel Usine électrique 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A program that will take you on a journey to the land of the Rising Sun!

L’événement Escales au Japon par les élèves de l’école de Condé Allauch a été mis à jour le 2026-03-24 par Maison du Tourisme d’Allauch