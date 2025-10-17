Escales automnales Marignane

Escales automnales Marignane vendredi 17 octobre 2025.

Escales automnales

Du 17/10 au 31/10/2025. Divers lieux Marignane Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-31

2025-10-17

En automne, souvent qualifié d’été indien, l’Office de Tourisme de Marignane propose différentes balades et activités pour petits et grands qui révèlent une nature périurbaine, originale et souvent insoupçonnée.

Ne ratez pas les Escales automnales pendant les vacances de la Toussaint avec au programme des visites guidées, et activités encadrées ou en autonomie, gratuites ou payantes.



Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme mais aussi billetterie sécurisée en ligne https://my.weezevent.com/escalespatrimoine-marignane-2025 .

Divers lieux Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr

English :

In autumn, often referred to as Indian summer, the Marignane Tourist Office offers a variety of walks and activities for young and old, revealing a peri-urban nature that is original and often unsuspected.

German :

Im Herbst, der oft als Indian Summer bezeichnet wird, bietet das Fremdenverkehrsamt von Marignane verschiedene Spaziergänge und Aktivitäten für Groß und Klein an, die eine originelle und oft unvermutete Natur am Stadtrand offenbaren.

Italiano :

In autunno, spesso definito l’estate indiana, l’Ufficio del Turismo di Marignane propone una serie di passeggiate e attività per grandi e piccini che rivelano la natura originale e spesso insospettabile della periferia.

Espanol :

En otoño, a menudo llamado el verano indio, la Oficina de Turismo de Marignane propone paseos y actividades para grandes y pequeños que revelan la naturaleza original y a menudo insospechada de los suburbios.

