ESCALES – CENTRE CULTUREL LE TEMPO Gap

ESCALES Début : 2025-10-01 à 15:00. Tarif : – euros.

DJ et percussionniste, Maclarnaque présente quatre courts-métrages hétéroclites entre terre et mer, aux univers colorés et aux graphismes minutieux. Les images nous racontent à travers des personnages attachants, la naissance du monde, notre impact sur la planète, le vivre ensemble, les singularités, et l’amitié.Équipée sur scène de pads et de percussions, Maclarnaque compose en live, pour habiller ces films, une bande-son chaleureuse et captivante. Rythmiques hybrides, mélodies croisées et sonorités remuées, il se dégage un enthousiasme, une joie, une véritable envie de groover sous des horizons électrofunk résolument solaires !A partir de 3 ans. Durée 35 min.

CENTRE CULTUREL LE TEMPO BD PIERRE ET MARIE CURIE 05000 Gap 05