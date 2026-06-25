Escales culturelles des anim’été cap sur la 2ème guinguette à Peujard ! Peujard mercredi 15 juillet 2026.

Peujard

Escales culturelles des anim’été cap sur la 2ème guinguette à Peujard !

Place de la halle Peujard Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-15 22:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Cet été, le Grand Cubzaguais s’anime au rythme de la soirée estivale placée sous le signe de la musique, de la convivialité et de la danse, avec le bal Rita Rita du Parti Collectif.

Des tables seront réservées pour partager pleinement ce moment festif.

Au programme

Dès 19h

– Animations sportives.

– Jeux en accès libre.

– Restauration et buvette sur place.

– Pique-nique possible.

À 20h

– Bal Gascon Brésilien “Rita Rita”.

Bal gascon brésilien avec Rita Macedo, chanteuse accordéoniste franco-brésilienne et 4 autres musiciens du Parti Collectif Louis Lubat, Jaime Chao, Brice Matha et Yoann Scheidt.

Dans la continuité du Bus des Curiosités, la Communauté de communes du Grand Cubzaguais vous propose une nouvelle Escale culturelle. Montez à bord d’une navette gratuite et climatisée pour rejoindre la guinguette de Mombrier !

Une soirée estivale placée sous le signe de la musique. .

Place de la halle Peujard 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 14 73 27 culture@grand-cubzaguais.fr

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English : Escales culturelles des anim’été cap sur la 2ème guinguette à Peujard !

L’événement Escales culturelles des anim’été cap sur la 2ème guinguette à Peujard ! Peujard a été mis à jour le 2026-06-25 par Bourg Cubzaguais Tourisme