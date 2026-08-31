Informations pratiques

Schweighouse-sur-Moder

Escales de Maclarnaque

10 Rue des Sports Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-04 10:30:00

fin : 2026-11-04 11:05:00

Date(s) :

2026-11-04

DJ et percussionniste, Maclarnaque présente quatre courts-métrages variés entre terre et mer, mettant en scène des personnages attachants et abordant des thèmes comme la naissance du monde, notre impact sur la planète et l’amitié.

DJ et percussionniste, Maclarnaque présente quatre courts-métrages variés entre terre et mer, mettant en scène des personnages attachants et abordant des thèmes comme la naissance du monde, notre impact sur la planète et l’amitié.

Sur scène, elle compose en direct une bande-son chaleureuse et captivante avec des rythmes hybrides et des mélodies électrofunk, créant une ambiance joyeuse et entraînante.

Recommandation âge 3 ans et + .

10 Rue des Sports Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 59 71

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English :

DJ and percussionist, Maclarnaque presents four short films that span land and sea, featuring endearing characters and exploring themes such as the creation of the world, our impact on the planet, and friendship.

L’événement Escales de Maclarnaque Schweighouse-sur-Moder a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau