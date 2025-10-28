Escales en bibliothèque Contes à emporter Bibliothèque Municipale d’Arvert Arvert
Escales en bibliothèque Contes à emporter Bibliothèque Municipale d’Arvert Arvert mardi 28 octobre 2025.
Escales en bibliothèque Contes à emporter
Bibliothèque Municipale d’Arvert 19 rue des Tilleuls Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 18:30:00
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-28
Le savez-vous ?! Depuis toujours l’art du conte s’adresse aux personnes de tout âge.
.
Bibliothèque Municipale d’Arvert 19 rue des Tilleuls Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 25 26 bibliotheque.arvert@orange.fr
English :
Did you know? The art of storytelling has always appealed to people of all ages.
German :
Wussten Sie das?! Die Kunst des Geschichtenerzählens ist seit jeher für Menschen jeden Alters geeignet.
Italiano :
Lo sapevate? L’arte della narrazione è sempre stata apprezzata da persone di tutte le età.
Espanol :
¿Lo sabía? El arte de contar cuentos siempre ha gustado a personas de todas las edades.
L’événement Escales en bibliothèque Contes à emporter Arvert a été mis à jour le 2025-10-20 par Royan Atlantique