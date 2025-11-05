Escales en bibliothèques Atelier de théâtralisation d’albums jeunesse Bibliothèque Municipale d’Arvert Arvert

Escales en bibliothèques Atelier de théâtralisation d’albums jeunesse Bibliothèque Municipale d’Arvert Arvert mercredi 5 novembre 2025.

Escales en bibliothèques Atelier de théâtralisation d’albums jeunesse

Bibliothèque Municipale d’Arvert 19 rue des Tilleuls Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 10:00:00

fin : 2025-11-05 12:00:00

Date(s) :

2025-11-05

Atelier de mise en voix et en gestes d’albums et de textes mené par Julia Douny Guyot, en prenant appui notamment sur les albums des auteurs invités pour le festival.

.

Bibliothèque Municipale d’Arvert 19 rue des Tilleuls Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 25 26 bibliotheque.arvert@orange.fr

English :

Julia Douny Guyot leads a workshop on putting albums and texts into voice and gesture, based on the albums of the authors invited to the festival.

German :

Workshop zur Umsetzung von Alben und Texten in Stimme und Gesten unter der Leitung von Julia Douny Guyot, wobei insbesondere die Alben der für das Festival eingeladenen Autoren herangezogen werden.

Italiano :

Julia Douny Guyot condurrà un workshop sull’utilizzo delle voci e dei gesti degli album e dei testi, basandosi in particolare sugli album degli autori invitati al festival.

Espanol :

Julia Douny Guyot dirigirá un taller sobre el uso de las voces y los gestos de los álbumes y los textos, basado en particular en los álbumes de los autores invitados al festival.

L’événement Escales en bibliothèques Atelier de théâtralisation d’albums jeunesse Arvert a été mis à jour le 2025-10-20 par Royan Atlantique