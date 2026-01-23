Escales en yoga Maison des associations Rennes Romillé
Escales en yoga Maison des associations Rennes Romillé Samedi 31 janvier, 09h30 15 € la séance de yoga
Débutant ou déjà pratiquant, faites votre choix parmi 5 séances pour découvrir diverses pratiques (respiration, chant, danse…) et traditions (hatha, tantra…) du yoga samedi 31 janvier à Rennes.
### Démarrez 2026 en yoga avec l’association YogaRennes !
**Que vous soyez débutant ou déjà pratiquant, venez expérimenter postures et respirations, danse, chant… Organisatrice de la Fête du yoga durant une dizaine d’années, l’association propose une journée d’ « escales » originale samedi 31 janvier à Rennes, autour de cinq séances « portes ouvertes » sur différentes facettes du yoga, connues ou moins connues. Une invitation à venir expérimenter pratiques (respiration, chant, danse…) et traditions du yoga (hatha, tantra…), à un tarif accessible. Un temps pour se faire du bien et partager un bon moment dans l’ambiance cocon détendue d’un samedi d’hiver. On peut participer à une seule ou plusieurs séances.**
**Où ?**
Au 360, Maison des associations (Salle de musique), 6 cours des Alliés à Rennes.
**Quand ?**
Le samedi 31 janvier 2026, entre 9 h30 et 17h
**Quoi ?**
Cinq séances d’1h15 au fil de la journée pour découvrir ou pratiquer différents aspects et traditions du yoga, dans l’atmosphère conviviale d’un samedi.
Chaque séance est une invitation à explorer soit une tradition (hatha, kundalini, irano-égyptien) soit une pratique différente du yoga (pranayama, chant védique sacré, symbolique des postures à travers le conte…)
Une séance est limitée à 20 participant.e.s maximum
Les séances sont animées à un ou à deux profs de yoga
**Le programme en bref**
**Séance 1- 9h30 :** « Yoga d’hiver, de la posture à l’assise : créer l’espace pour méditer », animé par Anna et Véronique.
**Séance 2 – 11 h** : « A la découverte du yoga irano-égyptien », animé par Basia et Patrick.
**Séance 3 – 12h30 :** « Tantra Yoga Danse : voyage à travers chant, danse et souffle », animé par Claudie.
**Séance 4 – 14h :** « Cheminer avec le dieu éléphant Ganesh », animé par Françoise.
**Séance 5 – 15h30 :** « Petites histoires d’asanas : vivre la symbolique des postures », animé par Guilaine.
**Combien ?**
15 € la séance / 25 € les 2 séances
Possible de participer à une seule séance ou à plusieurs
**Comment s’informer / s’inscrire ?**
Pour s’inscrire, rendez-vous sur la [billeterie en ligne Hello Asso](https://www.helloasso.com/associations/yogarennes/evenements/la-journee-du-yoga-hiver-au-360-rennes) :
[https://www.helloasso.com/associations/yogarennes/evenements/la-journee-du-yoga-hiver-au-360-rennes](https://www.helloasso.com/associations/yogarennes/evenements/la-journee-du-yoga-hiver-au-360-rennes)
Pour plus d’info, [contactez l’association YogaRennes](contact@yogarennes.org) : [contact@yogarennes.org](mailto:contact@yogarennes.org)
Maison des associations Rennes 360 maison des associations, Rennes, Ille et Vilaine Romillé 35850 Ille-et-Vilaine