Escales en yoga Maison des associations Rennes Romillé Samedi 31 janvier, 09h30 15 € la séance de yoga

Débutant ou déjà pratiquant, faites votre choix parmi 5 séances pour découvrir diverses pratiques (respiration, chant, danse…) et traditions (hatha, tantra…) du yoga samedi 31 janvier à Rennes.

### Démarrez 2026 en yoga avec l’association YogaRennes !

**Que vous soyez débutant ou déjà pratiquant, venez expérimenter postures et respirations, danse, chant… Organisatrice de la Fête du yoga durant une dizaine d’années, l’association propose une journée d’ « escales » originale samedi 31 janvier à Rennes, autour de cinq séances « portes ouvertes » sur différentes facettes du yoga, connues ou moins connues. Une invitation à venir expérimenter pratiques (respiration, chant, danse…) et traditions du yoga (hatha, tantra…), à un tarif accessible. Un temps pour se faire du bien et partager un bon moment dans l’ambiance cocon détendue d’un samedi d’hiver. On peut participer à une seule ou plusieurs séances.**

**Où ?**

Au 360, Maison des associations (Salle de musique), 6 cours des Alliés à Rennes.

**Quand ?**

Le samedi 31 janvier 2026, entre 9 h30 et 17h

**Quoi ?**

Cinq séances d’1h15 au fil de la journée pour découvrir ou pratiquer différents aspects et traditions du yoga, dans l’atmosphère conviviale d’un samedi.

Chaque séance est une invitation à explorer soit une tradition (hatha, kundalini, irano-égyptien) soit une pratique différente du yoga (pranayama, chant védique sacré, symbolique des postures à travers le conte…)

Une séance est limitée à 20 participant.e.s maximum

Les séances sont animées à un ou à deux profs de yoga

**Le programme en bref**

**Séance 1- 9h30 :** « Yoga d’hiver, de la posture à l’assise : créer l’espace pour méditer », animé par Anna et Véronique.

**Séance 2 – 11 h** : « A la découverte du yoga irano-égyptien », animé par Basia et Patrick.

**Séance 3 – 12h30 :** « Tantra Yoga Danse : voyage à travers chant, danse et souffle », animé par Claudie.

**Séance 4 – 14h :** « Cheminer avec le dieu éléphant Ganesh », animé par Françoise.

**Séance 5 – 15h30 :** « Petites histoires d’asanas : vivre la symbolique des postures », animé par Guilaine.

**Combien ?**

15 € la séance / 25 € les 2 séances

Possible de participer à une seule séance ou à plusieurs

**Comment s’informer / s’inscrire ?**

Pour s’inscrire, rendez-vous sur la [billeterie en ligne Hello Asso](https://www.helloasso.com/associations/yogarennes/evenements/la-journee-du-yoga-hiver-au-360-rennes) :

[https://www.helloasso.com/associations/yogarennes/evenements/la-journee-du-yoga-hiver-au-360-rennes](https://www.helloasso.com/associations/yogarennes/evenements/la-journee-du-yoga-hiver-au-360-rennes)

Pour plus d’info, [contactez l’association YogaRennes](contact@yogarennes.org) : [contact@yogarennes.org](mailto:contact@yogarennes.org)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-31T09:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-31T17:00:00.000+01:00

1

https://www.helloasso.com/associations/yogarennes/evenements/la-journee-du-yoga-hiver-au-360-rennes

Maison des associations Rennes 360 maison des associations, Rennes, Ille et Vilaine Romillé 35850 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

