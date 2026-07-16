Escales Méditerranéennes, Centre socioculturel d’ogimont, Baisieux
samedi 3 octobre 2026 · Centre socioculturel d'ogimont · Baisieux
Informations pratiques
Escales Méditerranéennes Samedi 3 octobre, 16h00 Centre socioculturel d’ogimont Nord
Sur inscription en mairie, gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00
« Escales Méditerranéennes »
Des contes pour rêver:
âge: 2/5 ans
groupe de 10 enfants maximum
4 séances de 30 minutes
de 16h à18h
Des jeux de société:
sur le thème de la méditerranée
pour les familles, les enfants, les ados et les adultes
Des ateliers créatifs:
adultes / enfants à partir de 6 ans
Et, d’autres surprises…
Centre socioculturel d’ogimont 700 rue de la mairie, Baisieux Baisieux 59780 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@mairie-baisieux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 19 63 63 »}] https://www.mairie-baisieux.fr/agenda/les-nuits-des-bibliothèques-0
A partir de 16h, au centre socio culturel d’Ogimont de Baisieux, se dérouleront des contes, des jeux de société, des ateliers créatifs et plein d’autres surprises
Photo personnelle transformée par l’IA en affiche