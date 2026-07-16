Escales Méditerranéennes, Centre socioculturel d’ogimont, Baisieux

Informations pratiques

Escales Méditerranéennes Samedi 3 octobre, 16h00 Centre socioculturel d’ogimont Nord

Sur inscription en mairie, gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

« Escales Méditerranéennes »

Des contes pour rêver:

âge: 2/5 ans

groupe de 10 enfants maximum

4 séances de 30 minutes

de 16h à18h

Des jeux de société:

sur le thème de la méditerranée

pour les familles, les enfants, les ados et les adultes

Des ateliers créatifs:

adultes / enfants à partir de 6 ans

Et, d’autres surprises…

Centre socioculturel d’ogimont 700 rue de la mairie, Baisieux Baisieux 59780 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@mairie-baisieux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 19 63 63 »}] https://www.mairie-baisieux.fr/agenda/les-nuits-des-bibliothèques-0

A partir de 16h, au centre socio culturel d’Ogimont de Baisieux, se dérouleront des contes, des jeux de société, des ateliers créatifs et plein d’autres surprises

Photo personnelle transformée par l’IA en affiche