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AGENDA · Baisieux

Escales Méditerranéennes, Centre socioculturel d’ogimont, Baisieux

samedi 3 octobre 2026 · Centre socioculturel d'ogimont · Baisieux

Escales Méditerranéennes, Centre socioculturel d’ogimont, Baisieux

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Centre socioculturel d'ogimont
Adresse
700 rue de la mairie, Baisieux
Ville
59780 Baisieux
Département
Nord
Tarif
Sur inscription en mairie, gratuit.

Escales Méditerranéennes Samedi 3 octobre, 16h00 Centre socioculturel d’ogimont Nord

Sur inscription en mairie, gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

« Escales Méditerranéennes »

Des contes pour rêver:

âge: 2/5 ans
groupe de 10 enfants maximum
4 séances de 30 minutes
de 16h à18h

Des jeux de société:

sur le thème de la méditerranée
pour les familles, les enfants, les ados et les adultes

Des ateliers créatifs:

adultes / enfants à partir de 6 ans

Et, d’autres surprises…

Centre socioculturel d’ogimont 700 rue de la mairie, Baisieux Baisieux 59780 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@mairie-baisieux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 19 63 63 »}] https://www.mairie-baisieux.fr/agenda/les-nuits-des-bibliothèques-0
A partir de 16h, au centre socio culturel d’Ogimont de Baisieux, se dérouleront des contes, des jeux de société, des ateliers créatifs et plein d’autres surprises

Photo personnelle transformée par l’IA en affiche