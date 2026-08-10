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Escales musicales quatuor de Flûtes Traversières Hinémoa Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

dimanche 16 août 2026 · Salle Anne Follezou · Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle Anne Follezou
Adresse
Lieu-dit Brigneau
Ville
29350 Moëlan-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Moëlan-sur-Mer

Escales musicales quatuor de Flûtes Traversières Hinémoa

Salle Anne Follezou Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16 20:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Escales musicales
Les Amis de la Sardine Rient vous proposent une nouvelle escale musicale avec le quatuor de flûtes traversières Hinémoa.

Programme
N. Rimski-Korsakov Shéhérazade
G. P. Telemann Fantaisie n° 6
J. Jongen Élégie
F. Kuhlau Rondo (extrait du quatuor op. 103)
T. Yoshimatsu Twitter Birds Blog, op. 101
Imayo Air traditionnel japonais
S. Lacaze Estampes   .

Salle Anne Follezou Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Escales musicales quatuor de Flûtes Traversières Hinémoa Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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