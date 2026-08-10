Escales musicales quatuor de Flûtes Traversières Hinémoa Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer
dimanche 16 août 2026 · Salle Anne Follezou · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Escales musicales quatuor de Flûtes Traversières Hinémoa
Salle Anne Follezou Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16 20:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Escales musicales
Les Amis de la Sardine Rient vous proposent une nouvelle escale musicale avec le quatuor de flûtes traversières Hinémoa.
Programme
N. Rimski-Korsakov Shéhérazade
G. P. Telemann Fantaisie n° 6
J. Jongen Élégie
F. Kuhlau Rondo (extrait du quatuor op. 103)
T. Yoshimatsu Twitter Birds Blog, op. 101
Imayo Air traditionnel japonais
S. Lacaze Estampes .
Salle Anne Follezou Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Escales musicales quatuor de Flûtes Traversières Hinémoa Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Moëlan-sur-Mer (Finistère)
- Stage de Catamaran 13.5 (10-14 ans) Domaine de Beg Porz Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer 10 août 2026
- Stage de Funboat (8-10 ans) Domaine de Beg Porz Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer 10 août 2026
- Stage d’Optimist (6-9 ans) Domaine de Beg Porz Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer 10 août 2026
- Voile gourmande aux Pays des Huîtres Domaine de Beg Porz Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer 11 août 2026
- Qi Gong à la plage de Trenez Bien-être et énergie face à l’océan Plage de Trenez Moëlan-sur-Mer 11 août 2026