Escales musicales quatuor de Flûtes Traversières Hinémoa Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Escales musicales quatuor de Flûtes Traversières Hinémoa

Salle Anne Follezou Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16 20:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Escales musicales

Les Amis de la Sardine Rient vous proposent une nouvelle escale musicale avec le quatuor de flûtes traversières Hinémoa.

Programme

N. Rimski-Korsakov Shéhérazade

G. P. Telemann Fantaisie n° 6

J. Jongen Élégie

F. Kuhlau Rondo (extrait du quatuor op. 103)

T. Yoshimatsu Twitter Birds Blog, op. 101

Imayo Air traditionnel japonais

S. Lacaze Estampes .

Salle Anne Follezou Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Escales musicales quatuor de Flûtes Traversières Hinémoa Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS