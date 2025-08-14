Escales Patrimoine Balade à cheval Châteauneuf-Les-Martigues Marignane

Escales Patrimoine Balade à cheval Châteauneuf-Les-Martigues Marignane jeudi 14 août 2025.

Bouches-du-Rhône

Escales Patrimoine Balade à cheval Jeudi 14 août 2025.

Rendez-vous à 16h45 à l’écurie du Pandore (plage du Jaï, côté Châteauneuf-Les-Martigues).

Durée 1h. Châteauneuf-Les-Martigues 77 plage du Jaï Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Située au cœur de la réserve naturelle du Bolmon et au bord de la plage du Jaï, l’écurie du Pandore offre une communion parfaite entre l’homme, le cheval et la nature. Vous évoluez dans cet espace naturel, encadrés par une enseignante diplômée.

.

Châteauneuf-Les-Martigues 77 plage du Jaï

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr

English :

Located in the heart of the Bolmon nature reserve and on the edge of the Jaï beach, l’écurie du Pandore offers a perfect communion between man, horse and nature. You will evolve in this natural environment, supervised by a qualified instructor.

German :

Im Herzen des Naturschutzgebiets Bolmon und am Strand von Jaï gelegen, bietet der Stall von Pandora eine perfekte Verbindung zwischen Mensch, Pferd und Natur. Sie bewegen sich in diesem natürlichen Raum und werden von einer diplomierten Lehrerin betreut.

Italiano :

Situato nel cuore della riserva naturale di Bolmon e ai margini della spiaggia di Jaï, il maneggio Pandore offre una perfetta comunione tra uomo, cavallo e natura. Potrete cavalcare in questo ambiente naturale sotto la guida di un istruttore qualificato.

Espanol :

Situado en el corazón de la reserva natural de Bolmon y al borde de la playa de Jaï, el establo de Pandore ofrece una comunión perfecta entre el hombre, el caballo y la naturaleza. Cabalgará en este entorno natural bajo la dirección de un monitor cualificado.

L’événement Escales Patrimoine Balade à cheval Marignane a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de Tourisme de Marignane