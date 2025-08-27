Escales Patrimoine Cani-paddle au Jaï Marignane
Bouches-du-Rhône
A 10h30, à l'aire de stationnement des Garances, au bout de l'avenue Henri Fabre (côté Marignane). Le Jaï Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Début : Mercredi 2025-08-27
C’est l’été et vous souhaitez pratiquer en tandem le paddle avec votre toutou ? C’est tout à fait possible. Le cani-paddle est un super moyen de prendre du bon temps sur l’eau avec votre chien.
Un moment atypique, rafraîchissant et plein de complicité !
Le Jaï
Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr
English :
It’s summer and you want to go tandem paddling with your pooch? It’s perfectly possible. Cani-paddling is a great way to have fun on the water with your dog.
It’s a refreshingly atypical experience, full of complicity!
German :
Es ist Sommer und Sie möchten mit Ihrem Hund Tandem-Paddeln gehen? Das ist durchaus möglich. Cani-Paddling ist eine tolle Möglichkeit, sich mit Ihrem Hund auf dem Wasser zu amüsieren.
Ein untypischer, erfrischender Moment voller Komplizenschaft!
Italiano :
È estate e volete fare un giro in tandem con il vostro cane? È perfettamente possibile. Il Cani-paddling è un ottimo modo per divertirsi in acqua con il proprio cane.
È un modo insolito e rinfrescante per legare con il vostro cane!
Espanol :
¿Es verano y quieres remar en tándem con tu perro? Es perfectamente posible. El piragüismo es una forma estupenda de divertirse en el agua con su perro.
Es una forma refrescante e inusual de estrechar lazos con tu perro
