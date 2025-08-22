Escales patrimoine ; « Fabrique ton nichoir » Chemin dei Cassaïre Marignane
Escales patrimoine ; « Fabrique ton nichoir » Chemin dei Cassaïre Marignane vendredi 22 août 2025.
Bouches-du-Rhône
Escales patrimoine ; « Fabrique ton nichoir » Vendredi 22 août 2025.
A 9h30 rendez-vous au pavillon cynégétique, chemin dei Cassaïre. Chemin dei Cassaïre Cabane camarguaise des chasseurs (pavillon cynégétique) Marignane Bouches-du-Rhône
Et si tu réalisais une maisonnette pour les oiseaux ? Ils se sentiront en sécurité et à l’abri. Peut-être auras-tu l’occasion de voir « apparaître » un jour des oisillons ?…
N’hésite pas à participer à cette activité ludique, et sois créatif…
Cet atelier amusant et inventif permet aux enfants de découvrir la nature tout en apprenant à protéger les petits habitants de nos jardins. Accompagnés par le groupe cynégétique marignanais, les enfants assembleront leur nichoir qu’ils pourront ensuite installer à la maison.
Un moment convivial pour sensibiliser les plus jeunes à la biodiversité et au respect de l’environnement ! .
Chemin dei Cassaïre Cabane camarguaise des chasseurs (pavillon cynégétique)
Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr
English :
How about a birdhouse? They’ll feel safe and protected. Maybe one day you’ll see some chicks « appear »….
Don’t hesitate to take part in this fun activity, and be creative…
German :
Wie wäre es, wenn du ein Vogelhäuschen baust? Sie werden sich sicher und geschützt fühlen. Vielleicht hast du ja die Gelegenheit, eines Tages die « Erscheinung » von Jungvögeln zu beobachten?
Zögere nicht, an dieser spielerischen Aktivität teilzunehmen, und sei kreativ…
Italiano :
Perché non costruire una casetta per uccelli? Si sentiranno al sicuro e al riparo. Forse un giorno vedrete « apparire » qualche pulcino ….
Non esitate a partecipare a questa divertente attività e siate creativi…
Espanol :
¿Por qué no construir una pajarera? Se sentirán seguros y protegidos. Quizá un día veas « aparecer » algún polluelo »….
No dudes en participar en esta divertida actividad, y sé creativo…
