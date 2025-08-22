Escales patrimoine ; « Fabrique ton nichoir » Chemin dei Cassaïre Marignane

Escales patrimoine ; « Fabrique ton nichoir » Chemin dei Cassaïre Marignane vendredi 22 août 2025.

Bouches-du-Rhône

Escales patrimoine ; « Fabrique ton nichoir » Vendredi 22 août 2025.

A 9h30 rendez-vous au pavillon cynégétique, chemin dei Cassaïre. Chemin dei Cassaïre Cabane camarguaise des chasseurs (pavillon cynégétique) Marignane Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-08-22

fin : 2025-08-22

2025-08-22

Et si tu réalisais une maisonnette pour les oiseaux ? Ils se sentiront en sécurité et à l’abri. Peut-être auras-tu l’occasion de voir « apparaître » un jour des oisillons ?…

N’hésite pas à participer à cette activité ludique, et sois créatif…

Cet atelier amusant et inventif permet aux enfants de découvrir la nature tout en apprenant à protéger les petits habitants de nos jardins. Accompagnés par le groupe cynégétique marignanais, les enfants assembleront leur nichoir qu’ils pourront ensuite installer à la maison.

Un moment convivial pour sensibiliser les plus jeunes à la biodiversité et au respect de l’environnement ! .

Chemin dei Cassaïre Cabane camarguaise des chasseurs (pavillon cynégétique)

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr

English :

How about a birdhouse? They’ll feel safe and protected. Maybe one day you’ll see some chicks « appear »….

Don’t hesitate to take part in this fun activity, and be creative…

German :

Wie wäre es, wenn du ein Vogelhäuschen baust? Sie werden sich sicher und geschützt fühlen. Vielleicht hast du ja die Gelegenheit, eines Tages die « Erscheinung » von Jungvögeln zu beobachten?

Zögere nicht, an dieser spielerischen Aktivität teilzunehmen, und sei kreativ…

Italiano :

Perché non costruire una casetta per uccelli? Si sentiranno al sicuro e al riparo. Forse un giorno vedrete « apparire » qualche pulcino ….

Non esitate a partecipare a questa divertente attività e siate creativi…

Espanol :

¿Por qué no construir una pajarera? Se sentirán seguros y protegidos. Quizá un día veas « aparecer » algún polluelo »….

No dudes en participar en esta divertida actividad, y sé creativo…

L’événement Escales patrimoine ; « Fabrique ton nichoir » Marignane a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme de Marignane