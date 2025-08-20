Escales patrimoine Randonnée à la frontale et observation des étoiles Le Jaï Marignane

Vivez une expérience originale en découvrant les marais et le Jaï de nuit à la lumière d’une lampe frontale avec Jeff, guide nature municipal, spécialiste environnement. Elle sera suivie d’une lecture des étoiles par le club d’astronomie, Astroclub M13.

« Au fur et à mesure que la nuit tombe, le paysage se transforme, les bruits sont différents…

A la fin de la visite guidée, vers 22 heures, c’est le ciel qui s’offre à vous Lune, Saturne, Jupiter, amas globulaires, étoiles doubles, nébuleuses, galaxies… seront identifiés au télescope. Les particularités d’un ciel d’été seront expliquées. » .

Le Jaï Avenue Henri Fabre

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr

English :

Discover the marshes and the Jaï at night by headlamp with Jeff, a municipal nature guide and environmental specialist. This will be followed by a star reading by Astroclub M13.

German :

Machen Sie eine originelle Erfahrung und entdecken Sie die Sümpfe und den Jaï bei Nacht im Licht einer Stirnlampe mit Jeff, einem städtischen Naturführer und Umweltspezialisten. Anschließend gibt es eine Sternenlesung des Astronomieclubs Astroclub M13.

Italiano :

Vivete un’esperienza originale scoprendo le paludi e lo Jaï di notte con una lampada frontale insieme a Jeff, una guida naturalistica locale e specialista dell’ambiente. Seguirà una lettura delle stelle a cura del club astronomico Astroclub M13.

Espanol :

Disfrute de una experiencia original descubriendo las marismas y el Jaï de noche con linternas frontales de la mano de Jeff, guía naturalista local y especialista en medio ambiente. A continuación, el club de astronomía Astroclub M13 realizará una lectura de las estrellas.

