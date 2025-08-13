Escales Patrimoine Randonnées au coucher du soleil, le Jaï sauvage Le Jaï Marignane

Bouches-du-Rhône

Escales Patrimoine Randonnées au coucher du soleil, le Jaï sauvage Mercredi 13 août 2025.

Rendez-vous à 18h30 à l’aire de stationnement des Garances (au bout de l’avenue Henri Fabre, côté Marignane).

Durée 2h30, pas de dénivelé.

Début : Mercredi 2025-08-13

fin : 2025-08-13

2025-08-13

A la superbe lumière de fin de journée d’été qui transcende l’horizon et les paysages originaux, Jeff, guide nature municipal de Marignane, spécialiste environnement vous expliquera l’écosystème des étangs, le système de bourdigues, la flore et la faune.

Le Jaï, c’est une langue de terre, un lido, entre les 2 étangs de Berre et de Bolmon.

La nature y est superbe, protégée par le Conservatoire du littoral vue dégagée vers les collines d’Istres et le canal de Caronte qui s’ouvre vers la Méditerranée, c’est un spot de glisse et vous y verrez à coup sûr des voiles de kitesurfs et de windsurfs avec des couleurs magnifiques dans le ciel de Provence et des vitesses impressionnantes.

Une expérience à vivre sur les sentiers parcourus à la superbe lumière de fin de journée d’été qui transcende l’horizon et les paysages originaux.

Cette année, Jeff vous fera découvrir 2 aspects du Jaï (le Jaï sanctuarisé sauvage, et les aménagements de l’étang du Bolmon) ! .

Le Jaï Avenue Henri Fabre

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr

English :

In the superb light of a late summer day, which transcends the horizon and the original landscapes, Jeff, Marignane?s municipal nature guide and environmental specialist, will explain the ecosystem of the ponds, the bumblebee system, and the flora and fauna.

German :

Im herrlichen Licht eines späten Sommertages, das den Horizont und die ursprünglichen Landschaften transzendiert, wird Jeff, ein Naturführer der Stadt Marignane und Umweltspezialist, Ihnen das Ökosystem der Teiche, das Bourdigues-System, die Flora und Fauna erklären.

Italiano :

Nella superba luce della fine di una giornata estiva, che trascende l’orizzonte e i paesaggi originali, Jeff, guida naturalistica comunale di Marignane e specialista dell’ambiente, spiegherà l’ecosistema degli stagni, il sistema dei bombi, la flora e la fauna.

Espanol :

Con la magnífica luz del final de un día de verano, que trasciende el horizonte y los paisajes originales, Jeff, guía municipal de naturaleza de Marignane y especialista en medio ambiente, le explicará el ecosistema de los estanques, el sistema de abejorros, la flora y la fauna.

