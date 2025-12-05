ESCALQUENS FÊTE NOËL ! Escalquens
JARDINS DE L’OUSTAL Escalquens Haute-Garonne
Début : 2025-12-05 16:30:00
fin : 2025-12-05 19:30:00
2025-12-05
Plongez dans l’ambiance chaleureuse et féerique des animations proposées par la Ville d’Escalquens !
Rendez-vous dès 16h30 dans les jardins de l’Oustal pour célébrer le début des fêtes ! .
English :
Immerse yourself in the warm and enchanting atmosphere of the events organized by the town of Escalquens!
L’événement ESCALQUENS FÊTE NOËL ! Escalquens a été mis à jour le 2025-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE