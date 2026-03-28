Escapade 5ème édition Eco rando.

Terrain de motocross Mazeray Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 13:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Participez à l’Eco Rando, pour un ramassage des déchets sur un parcours de 6.5km. Départ et arrivée au terrain de motocross de Mazeray. Pesée des déchets et goûter offerts.

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Terrain de motocross Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 71 49 randonneursvalsdesaintonge@laposte.net

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L’événement Escapade 5ème édition Eco rando. Mazeray a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge