Escapade 5ème édition Eco rando. Mazeray
Escapade 5ème édition Eco rando. Mazeray samedi 11 avril 2026.
Escapade 5ème édition Eco rando.
Terrain de motocross Mazeray Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 13:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Participez à l’Eco Rando, pour un ramassage des déchets sur un parcours de 6.5km. Départ et arrivée au terrain de motocross de Mazeray. Pesée des déchets et goûter offerts.
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Terrain de motocross Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 71 49 randonneursvalsdesaintonge@laposte.net
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L’événement Escapade 5ème édition Eco rando. Mazeray a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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