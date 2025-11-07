Escapade à l’alambiquée de Roumillac Javrezac

Escapade à l’alambiquée de Roumillac

2 chemin de Roumillac Javrezac Charente

Début : 2025-11-07 14:30:00

2025-11-07

Marion Babinot vous propose de vous accueillir dans son chai de vinification afin de vous faire découvrir ses vins charentais.

2 chemin de Roumillac Javrezac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 distillateurs.culturels@grand-cognac.fr

English :

Marion Babinot welcomes you to her winery to introduce you to her Charentais wines.

German :

Marion Babinot bietet Ihnen an, Sie in ihrem Weinkeller zu empfangen, damit Sie ihre Charente-Weine entdecken können.

Italiano :

Marion Babinot sarà lieta di accogliervi nella sua cantina per farvi scoprire i suoi vini del Charentais.

Espanol :

Marion Babinot estará encantada de recibirle en su bodega para hacerle descubrir sus vinos de Charentais.

