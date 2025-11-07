Escapade à l’alambiquée de Roumillac Javrezac
2 chemin de Roumillac Javrezac Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-11-07 14:30:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Marion Babinot vous propose de vous accueillir dans son chai de vinification afin de vous faire découvrir ses vins charentais.
+33 5 45 36 03 65 distillateurs.culturels@grand-cognac.fr
English :
Marion Babinot welcomes you to her winery to introduce you to her Charentais wines.
German :
Marion Babinot bietet Ihnen an, Sie in ihrem Weinkeller zu empfangen, damit Sie ihre Charente-Weine entdecken können.
Italiano :
Marion Babinot sarà lieta di accogliervi nella sua cantina per farvi scoprire i suoi vini del Charentais.
Espanol :
Marion Babinot estará encantada de recibirle en su bodega para hacerle descubrir sus vinos de Charentais.
L'événement Escapade à l'alambiquée de Roumillac Javrezac