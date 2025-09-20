Escapade à Nangis Espace Culturel La Bergerie Nangis

Escapade à Nangis 20 et 21 septembre Espace Culturel La Bergerie Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Partez à la découverte de Nangis, ville de caractère située au coeur du pays briard. Plus qu’un reportage, une invitation à explorer les méandres de la Cité. Quand la légende rencontre les vieilles pierres, les trésors patrimoniaux vous dévoilent leurs secrets. Du château féodal à l’église Saint Martin et Saint Magne, au détour du pigeonnier, en passant par la ferme fortifiée, laissez-vous emporter dans un voyage à travers les siècles en compagnie de Gaël.

Espace Culturel La Bergerie 4 cour Emile Zola 77370 Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France

