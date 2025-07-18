Escapade à vélo sur la Seudre rencontre avec un terroir Location Fat Sand Bikes 17 La Tremblade

Escapade à vélo sur la Seudre rencontre avec un terroir

Location Fat Sand Bikes 17 33 avenue de la Chaumière La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

à partir de 14 ans

Début : Vendredi 2025-07-18 10:00:00

fin : 2025-08-22 12:30:00

2025-07-18 2025-08-22

A vélo, on traverse les dunes boisées de Ronce-Les-Bains, on longe l’embouchure de l’estuaire de la Seudre et loin des sentiers battus, on parcourt les paysages de bord de Seudre, entre claires et achenaux.

English :

Cycling through the wooded dunes of Ronce-Les-Bains, skirting the mouth of the Seudre estuary and far from the beaten track, you’ll discover the landscapes along the Seudre, between clearings and achenaux.

German :

Mit dem Fahrrad durchquert man die bewaldeten Dünen von Ronce-Les-Bains, fährt an der Mündung der Seudre entlang und abseits der ausgetretenen Pfade durch die Uferlandschaften der Seudre, zwischen Claires und Achänen.

Italiano :

Pedalando tra le dune boscose di Ronce-Les-Bains, lungo la foce dell’estuario della Seudre e lontano dai sentieri battuti, potrete esplorare i paesaggi lungo la Seudre, tra radure e achenaux.

Espanol :

Pedaleando por las dunas arboladas de Ronce-Les-Bains, a lo largo de la desembocadura del estuario del Seudre y lejos de los caminos trillados, podrá explorar los paisajes a lo largo del Seudre, entre claros y achenaux.

