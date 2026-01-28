Escapade Andalouse Cinéma Place Jean-Baptiste Barat Saint-Quay-Portrieux

Escapade Andalouse Cinéma

2026-02-19 18:00:00

Projection du film L’affaire Nevenka , de Iciar Bollain, (1h58,2024)

À la fin des années 90, Nevenka Fernández, est élue à 25 ans conseillère municipale à Ponferrada. C’est le début d’une descente aux enfers pour Nevenka, manipulée et harcelée pendant des mois par le maire. Pour

s’en sortir, elle décide de dénoncer ses agissements et lui intente un procès. Film percutant qui marquera les prémices de Me Too en Espagne. .

