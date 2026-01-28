Escapade Andalouse Dîner concert au Kasino Kasino Saint-Quay-Portrieux

Escapade Andalouse Dîner concert au Kasino

Kasino 6 boulevard Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-21 19:30:00

fin : 2026-02-21 22:30:00

2026-02-21

20h Soirée animée par la compagnie Flamenco Alborea (Amelia Perez danse ; Chloé Paola

chant ; Steven Fougères guitare ; Cédric Diot percussions). Portée par la danseuse Amelia Perez, la compagnie Flamenco Alborea propose un flamenco vivant, enraciné et sincère à travers la danse, le chant, la guitare et les percussions, entre tradition andalouse et expression personnelle. Un grand moment !

Au menu Assiette de tapas, jambon Serrano, tortillas espagnoles, et oignons frits ; Filet de merlu à la crème de chorizo accompagné de son riz façon paëlla ; Millefeuille renversé abricot romarin.

Réservation au Kasino au 02 96 70 40 36. .

