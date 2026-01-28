Escapade Andalouse Littérature Hôtel Ker Moor Saint-Quay-Portrieux

Escapade Andalouse Littérature

Hôtel Ker Moor 13 Rue du Président le Sénécal Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Jeudis Littéraires autour de la littérature espagnole.

Libre participation. .

Hôtel Ker Moor 13 Rue du Président le Sénécal Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 80 80

