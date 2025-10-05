Escapade artistique Visite commentée Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien

Escapade artistique commentée au Musée Robert Tatin.

Escapades artistiques visite thématique

L’autoportrait, les sciences, les mythes ou les muses… Autant de sujets pour explorer d’une autre façon l’univers de Robert Tatin. Tirons le fil d’une nouvelle thématique chaque premier dimanche du mois. .

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr

English :

Guided art tour of the Musée Robert Tatin.

German :

Kommentierter Kunstausflug zum Robert Tatin-Museum.

Italiano :

Visita artistica guidata del Museo Robert Tatin.

Espanol :

Visita artística guiada al Museo Robert Tatin.

