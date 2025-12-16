Escapade au coeur des vignobles auxerrois et chablisien France à Vélo Auxerre

Escapade au coeur des vignobles auxerrois et chablisien

Départ d’Auxerre à vélo. Vous rejoignez les quais de l’Yonne et longez le Canal du Nivernais jusqu’à Cravant. Après une balade dans ce village, vous voici à nouveau au bord du canal pour traverser la campagne Vermentonnaise, découvrir le lavoir de Puits de Courson, et rejoindre les villages viticoles de Chitry et Saint-Bris-le-Vineux. C’est justement ici que vous aurez le plaisir de pénétrer dans une cave du Xe siècle pour une dégustation de 3 vins. Puis vous rejoignez l’Yonne et rentrez. .

