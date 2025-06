Escapade auto en Creuse Guéret 29 juin 2025 08:30

Creuse

Escapade auto en Creuse Place Bonnyaud Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 08:30:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Venez découvrir des voitures d’exception avec le Lions Club Limousin Automobile.

Vous pourrez voir les véhicules sur la Place Bonnyaud à Guéret entre 8h30 et 9h, puis Glénic entre 9h et 10h, Mortroux entre 12h et 15h et Dun Le Palestel entre 16h et 17h.

Collecte et don au profit des œuvres sociales du club. .

Place Bonnyaud

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 98 42 74

English : Escapade auto en Creuse

German : Escapade auto en Creuse

Italiano :

Espanol : Escapade auto en Creuse

L’événement Escapade auto en Creuse Guéret a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Grand Guéret