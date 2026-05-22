Escapade autour du marais maritime de Sables d’Or devant le Camping des Salines Plurien
Escapade autour du marais maritime de Sables d’Or devant le Camping des Salines Plurien mercredi 19 août 2026.
Plurien
Escapade autour du marais maritime de Sables d’Or
devant le Camping des Salines 11 Rue de l’Islet Plurien Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Balade de 6 km de Plurien à l’Îlot Saint Michel avec Isabelle.
Escale sur la lande de Beaumont pour faire le plein d’énergie à travers des paysages époustouflants et pour retrouver votre boussole .
Vous allez découvrir des milieux naturels très variés et en comprendrez leur fonctionnement et leur fragilité.
À partir de 6 ans. Réservation obligatoire par téléphone.
RDV au parking devant le camping Les Salines. .
devant le Camping des Salines 11 Rue de l’Islet Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 59 74 87 89
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English :
L’événement Escapade autour du marais maritime de Sables d’Or Plurien a été mis à jour le 2026-05-22 par Syndicat des Caps
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