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Escapade autour du marais maritime de Sables d’Or devant le Camping des Salines Plurien

Escapade autour du marais maritime de Sables d’Or devant le Camping des Salines Plurien mercredi 19 août 2026.

Lieu : devant le Camping des Salines

Adresse : 11 Rue de l'Islet

Ville : 22240 Plurien

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Tarif :

Plurien

Escapade autour du marais maritime de Sables d’Or

devant le Camping des Salines 11 Rue de l’Islet Plurien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Balade de 6 km de Plurien à l’Îlot Saint Michel avec Isabelle.
Escale sur la lande de Beaumont pour faire le plein d’énergie à travers des paysages époustouflants et  pour retrouver votre boussole .
Vous  allez découvrir des milieux naturels très variés et en comprendrez leur fonctionnement et leur fragilité.
 
À partir de 6 ans. Réservation obligatoire par téléphone.
RDV au parking devant le camping Les Salines.   .

devant le Camping des Salines 11 Rue de l’Islet Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 59 74 87 89 

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English :

L’événement Escapade autour du marais maritime de Sables d’Or Plurien a été mis à jour le 2026-05-22 par Syndicat des Caps

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