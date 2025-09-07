Escapade Balade contée Fenioux
Escapade Balade contée Fenioux dimanche 7 septembre 2025.
Escapade Balade contée
Place de la Mairie Fenioux Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Gratuit pour les -10 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 14:00:00
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Rendez-vous pour une balade contée à Fenioux avec le bourdon.
.
Place de la Mairie Fenioux 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 44 53 62
English :
false
German :
Treffen Sie sich zu einem Märchenspaziergang in Fenioux mit der Hummel.
Italiano :
Unitevi a noi per una passeggiata narrativa a Fenioux con il bombo.
Espanol :
Acompáñenos en un paseo cuentacuentos por Fenioux con el abejorro.
L’événement Escapade Balade contée Fenioux a été mis à jour le 2025-08-28 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme