Escapade Balade contée Fenioux

Place de la Mairie Fenioux Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Gratuit pour les -10 ans

Début : 2025-09-07 14:00:00

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Rendez-vous pour une balade contée à Fenioux avec le bourdon.

Place de la Mairie Fenioux 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 44 53 62

German :

Treffen Sie sich zu einem Märchenspaziergang in Fenioux mit der Hummel.

Italiano :

Unitevi a noi per una passeggiata narrativa a Fenioux con il bombo.

Espanol :

Acompáñenos en un paseo cuentacuentos por Fenioux con el abejorro.

L’événement Escapade Balade contée Fenioux a été mis à jour le 2025-08-28 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme