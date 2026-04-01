Escapade Balade famille Antezant-la-Chapelle
Escapade Balade famille Antezant-la-Chapelle mercredi 22 avril 2026.
Antezant-la-Chapelle
Escapade Balade famille
église Antezant-la-Chapelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Découvrez le patrimoine de Antezant la Chapelle lors d’une !
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église Antezant-la-Chapelle 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 85 14 71
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English :
Discover the heritage of Antezant-la-Chapelle on a !
L’événement Escapade Balade famille Antezant-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge