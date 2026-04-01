Antezant-la-Chapelle

Escapade Balade famille

église Antezant-la-Chapelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Découvrez le patrimoine de Antezant la Chapelle lors d’une !

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église Antezant-la-Chapelle 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 85 14 71

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English :

Discover the heritage of Antezant-la-Chapelle on a !

L’événement Escapade Balade famille Antezant-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge