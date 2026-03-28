Escapade Balade nature centre de loisirs de Beaufief Mazeray

Escapade Balade nature

centre de loisirs de Beaufief 91 chemin de la princesse Mazeray Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Première édition d’une balade nature avec un parcours ludique de 3,5 km à Mazeray. Départ libre de 9h à 10h45.

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centre de loisirs de Beaufief 91 chemin de la princesse Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 27 46 info@beaufief.online

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L’événement Escapade Balade nature Mazeray a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge