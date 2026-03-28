Escapade Balade nature centre de loisirs de Beaufief Mazeray
Escapade Balade nature centre de loisirs de Beaufief Mazeray samedi 25 avril 2026.
Escapade Balade nature
centre de loisirs de Beaufief 91 chemin de la princesse Mazeray Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Première édition d’une balade nature avec un parcours ludique de 3,5 km à Mazeray. Départ libre de 9h à 10h45.
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centre de loisirs de Beaufief 91 chemin de la princesse Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 27 46 info@beaufief.online
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L’événement Escapade Balade nature Mazeray a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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