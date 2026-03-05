Escapade, connaissez-vous l’accordéon ? Tiers Lieu Le 5 Audincourt
Escapade, connaissez-vous l’accordéon ?
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Programme musical qui vous emportera dans de multiples horizons musicaux. De Bourvil à Stevie Wonder en passant par Michel Delpech, Whitney Houston et Astor Piazzola, venez passez un moment magique et inédit. Entrée gratuite .
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com
English : Escapade, connaissez-vous l’accordéon ?
